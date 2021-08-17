Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda klasik yay bireysel kategoride altın madalya kazanan Mete Gazoz, Bahçelievler İhlas Koleji’nde panele katıldı. Şampiyonluk süreciyle ilgili genç okçularla tecrübelerini paylaşan Gazoz, daha sonra açıklamalarda bulundu.

“BU BAŞARI TÜRKİYE OKÇULUK MİLLİ TAKIMI’NIN BAŞARISI”

Olimpiyat şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten mili sporcu, “Bu çok da tarifi olacak bir duygu değil. Dünyada belki de tarifi olmayan az şeylerden biri de bu. Bu başarı sadece benim yaptığım fedakarlıklardan, benim yaptıklarımdan gelen bir başarı değil. Bu bir ekibin başarısı, bu Türkiye Okçuluk Milli Takımı’nın başarısıdır. Onlar benden daha fazla emek verdiler. Benden daha fazla çalışmışlardır. Ben sadece bu başarıyı temsil ediyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ RAKİBİNE GÜLÜMSEDİ

Çeyrek final karşılaşmasında yendiği ABD’li rakibi Brady Ellison atış yaparken arka planda gülümsemesinin sebebini açıklayan Mete, “O aslında sporcuya yaptığım bir şey değildi. Tribünde onun spor psikoloğu vardı, o bağırıyordu. Biraz fazla rakibi etkileyecek şekilde bağırıyordu. Benim de ona karşı yaptığım bir gülümsemeydi” şeklinde konuştu

“EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEMDİ”

Kendisinin olimpiyat şampiyonluğunu elde etmesiyle genç sporcuların daha fazla okçuluğa yönelmesine ilişkin de Mete Gazoz, “Aileler her zaman desteklesinler. Ne olursa olsun arkasında olsunlar ve çocuk bir şeyi istiyorsa, severek yapıyorsa her zaman desteklesinler” açıklamasını yaptı.

Mete Gazoz, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'u ağırladı.

Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, olimpiyat altın madalyasını kazanacağını 5 sene önceden hissettiğini söyledi.

Mete Gazoz yurda döndü Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayla tarihe geçen Mete Gazoz yurda döndü. Madalyalı tek başına kazanmadığını söyleyen genç sporcu, “Bu madalyayı Türkiye Okçuluk Milli Takımı kazandı, ben sadece madalyayı taşıyorum” dedi.