Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen tahliye uçuşları, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştiriliyor. Güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından dün Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan'daki İslamabad Havalimanı'na getirildi. İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti. THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerinin tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise kalacakları otellerde 10 gün karantinada kalacak.

Afganistan’dan tahliye edilen 22 Türk vatandaşı İstanbul’a getirildi Afganistan'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 22 kişi, uçakla Kabil'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirildi. Askeri uçakla önce Pakistan’ın başkenti İslamabad’a götürülen Tük vatandaşları buradan tarifeli uçakla yurda getirildi.

Türkleri taşıyan tahliye uçağı İstanbul Havalimanı'na indi Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getiren uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.