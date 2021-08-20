Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 28 Şubat davasında aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de yer aldığı 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir, Bodrum’dan İstanbul’a giderken Milas karayolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevik Bir, işlemlerinin ardından tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer bir hükümlü olan Çetin Doğan ise Bodrum Adliyesine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Doğan, Muğla Cezaevine gönderildi. Emekli korgeneral Hakkı Kılınç da Manavgat'ta yakalanarak cezaevine gönderildi. Yine hapis cezası kesinleşen 14 kişiden Ankara'da bulunan Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Müebbet hapis cezası alan aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de bulunduğu 14 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından rütbelerinin sökülerek er statüsüne düşürülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığına yazı gönderildi. Mahkemenin yazısında kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi. 30. madde, asker kişiler hakkındaki hükümlülük hâlinde “Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası” verilmesini düzenliyor. Kanun’un 31. maddesi ise TSK’dan çıkarma cezasının niteliği, “hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi” olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askerî rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

28 Şubat davasında 14 sanığa tutuklama kararı 28 Şubat davasının sanıkları hakkındaki tutuklama kararı yerel mahkeme tarafından infaz savcılığına gönderildi.