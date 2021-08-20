Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.

"Afganistan'da hala çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, "Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir" dedi.

Erdoğan, "Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Gerekirse bu görüşmeleri yine yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız"

TÜRKİYE'DEKİ AFGAN GÖÇMEN SAYISI

Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göçmen geldiğine dair iddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Bütün yapmakta olduğumuz önleyici programlar, düzensiz göçleri engellemek içindir" dedi.

Erdoğan, "Öte yandan Suriye'den Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon göç olmuştur. Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik" ifadesini kullandı.