Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, araziye gömülü dört çuvalda 191 kilogram eroin ele geçirdi. Terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen uyuşturucular imha edilmek üzere götürüldü.
Hakkari'de zehir tacirlerine darbe, 180 kilodan fazla eroin yakalandı Hakkari'de zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Yüksekova ilçesinde gerçekleşen operasyonda tam 184 kilo eroin ele geçirildi.
Hakkari'de toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvelik güçleri toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi.
Toprağın altından 191 kilogram eroin çıktı
Hakkâri'de güvenlik güçleri, terör örgütüne ağrı darbe vurdu. Bölgede 191 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, araziye gömülü dört çuvalda 191 kilogram eroin ele geçirdi. Terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen uyuşturucular imha edilmek üzere götürüldü.
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