Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK tarafından kandırılarak ya da kaçırarak dağa götürülen gençlerin aileleri evlat nöbetlerine yılmadan usanmadan devam ediyor. Birçok ailenin sonuca ulaşarak, örgütün kirli ellerinden evladını kurtarmaya vesile olması, diğer aileleri de yüreklendirdi. Artarak büyüyen evlat çığlığı artık 24 saat boyunca sürdürülecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Anne Sultan Güger, "İki yıldır eylemimizi sürdürüyoruz. bundan sonra gece gündüz burada kalacağız. Çocuklarımız gelmeyene kadar da eylemi terk etmeyeceğiz." dedi.

EVLAT NÖBETİ 720. GÜNÜNDE

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 720'nci gününe girdi.

Anne ve babalar, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı ve gece nöbetine başladı.

Diyarbakır'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, "İki yıldır eylemimizi sürdürüyoruz. bundan sonra gece gündüz burada kalacağız. Çocuklarımız gelmeyene kadar da eylemi terk etmeyeceğiz" dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de gece de nöbet tutamaya başladıklarını ve sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi.

Demir, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum ve 3 Eylül'de herkesi buraya bekliyoruz. Allah rızası için gelin, çocuklarımızı, kızlarımızı, HDP'den ve PKK'dan kurtaralım. Çocuklarımızı almak için burada 24 saat nöbet tutacağız. Burayı terk etmiyoruz, çocuklarımızı bunlara kurban etmiyoruz" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki babaya hain saldırı Evladını hain terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP il binası önünde nöbet tutan babanın oturduğu evi yakmaya kalkıştılar.

Evlat nöbetindeki 3 aile daha çocuklarına kavuştu Diyarbakır'da, evlatlarını PKK'dan kurtarmak üzere HDP il binası önünde eylem yapan 3 aile daha çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.