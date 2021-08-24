Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli’de suçu ve suç işlenmesini önlemek amacıyla şüpheli şahıslara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin GBT kontrolü yapıldı.

ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize resmi ve sivil ekiplerle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ilçedeki Cinderesi ve Dolapdere Kavşağında sabit, Kurtuluş Caddesi, Bozkurt Caddesi, Ergenekon Caddesi, Yay Meydanı Caddesi, Avukat Caddesi ve Yedikuyular Caddesinde yaya unsurlar görev aldı.

OTOMOBİLLER DİDİK DİDİK ARANDI

Yaya ekipler cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri şahısların GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrollerini yaptı. Dolapdere Kavşağı ve Cinderesi’ndeki ekipler ise yoldan geçen şüpheli araçları durdurarak otomobilleri didik didik aradı.

“DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ”

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamaların kendisini güvende hissettirdiğini söyleyen bir vatandaş, “Uygulamaların devam etmesini isterim. Pek fazla bilgim yok ama en azından bu şekilde daha da güvende hissediyoruz” dedi. İlçedeki huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik uygulamaların artarak devam edeceği öğrenildi.

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