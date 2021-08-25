Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timleri ve motosikletli asayiş timlerinden oluşan karma ekip ile düzenlenen trafik denetiminde 100 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı. 39 araç ise trafikten men edildi, çalıntı kaydı bulunan 2 araç ise yakalandı.

TRAFİK KAZALARINDA 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa il genelinde son 5 yılda yaşanan trafik kazalarının yüzde 42'sine motosiklet ve traktörlerin karıştığı, kazalarda da 126 kişi ise hayatını kaybettiği öğrenildi. 11 bin 282 kişi de kazalarda yaralandı. Meydana gelen kazalarda motosiklet ve traktörlerin önemli yer tutması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik Timleri ve Motosikletli Asayiş Timlerinden oluşan karma ekip ile Saruhanlı'da denetim düzenlendi.

39 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Düzenlenen denetlemelerde 245 araç kontrol edilirken 100 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 39 adet araç trafikten men edildiği denetimlerde çalıntı kaydı bulunan 2 adet motosiklet yakalanarak adli işlem yapılmak üzere asayiş ekiplerine teslim edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimlerde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 3 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Motosikletli ekip katıldı. Önümüzdeki günlerde benzer denetim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi.

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi İstanbul'da polis ekiplerince, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi Bursa İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik denetimi yapıldı.