Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KALEKALIP Genel Müdürü Selim Erol, IDEF 2021’de sergiledikleri üç yeni tüfeğin etkili menzilinin 1.500 metre olduğunu belirtti. Tüfeğin daha önce birinci versiyonunu yaptıklarını anlatan Erol “Sahadan aldığımız geri bildirimlerle silahı 1 kilogram kadar hafiflettik. Testlerde 2 bin 500 mermi atıldı. 2 bin 500 atış sonrasında 1500 metrede 10 merminin bire bir alan içerisine düşmesi gerekiyordu. 10’da 7 kabul kriteri varken silahımız 10’da 10 sağladı ve testi geçti.” diye konuştu. Erol, tüfeğin daha önceki versiyonunun 600 metre etkili menzile sahipken yeni versiyonda menzilin 800 metreye çıkarıldığını bildirdi.

Erol, bir diğer yeni ürünlerinin ise hafifletilmiş makineli tüfek KMG556 V2 olduğunu belirterek “7,8 kilogram ağırlığı 5,9 kilograma getirdik. Silahımız dakikada 900-1.000 atış yapıyor” dedi.

Yerli tüfekte seri üretime geçildi Düzce’de yerli ve milli imkanlarla üretilen SAR 762 MT model makine tüfeğin seri üretimine geçilirken, kalifikasyon çalışmaları devam eden 7.62 mm makineli tüfek PMT 7.62’nin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.