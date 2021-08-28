Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 'TK3281' sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori, 10 bin metrede doğum yaparak, gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı.

THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, Türkiye saati ile saat 04.00 civarında Kuveyt hava sahasında tamamlandı.

DOĞUMU KABİN EKİPLERİ YAPTIRDI

Hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı.

Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğin ismini "Havva" koydu.

Kuveyt'e tedbir amacıyla inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle beraber Birmingham'a hareket etti. Sefer, güvenli şekilde sona erdi.

ABD'de skandal: Başörtülü kadına uçakta ayrımcılık ABD'de bir hava yolu şirketiyle seyahat eden kadın, başörtüsünden dolayı uçakta ayrımcılığa uğradığı iddiasında bulundu.

Skandal satış: Uçaktan düşenlerin tişörtünü yaptılar Afganistan'ın başkenti Kabil'de dünya gündemine oturan tahliye işlemi sırasında ABD kargo uçağına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışan ve saniyeler sonra metrelerce yükseklikten düşen Afganların resmedildiği tişörtler üretildi. Tepki geçen skandal tişörtler, ortalama 20 dolardan satışa sunuldu.