Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5. Kolordu ve Gamizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İNCELEME VE DENETİMLERDE BULUNDU

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni için Çorlu'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta kademesi ile inceleme ve denetleme yaparak talimalatlar verdi.

TÖRENE KATILACAKLAR

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde düzenlenecek törene katılacak.

Hulisi Akar NATO toplantısında Fırat Kalkanı'nı anlattı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılan Genelkurmay Başkanı Akar, katılımcı ülkelerin genelkurmay başkanlarına Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar, İncirlik'te Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığını ziyaret etti.