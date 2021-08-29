Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ortak açıklamalarda bulunuyor.

"İLAVE BİR MÜLTECİ YÜKÜ KALDIRMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir. Taliban havaalanı içinde de dışında da güvenliği kendisinin sağlayacağını söylüyor. Bunun mümkün olmayacağını onlara söylüyoruz. Herkesin güvenlik konusunda emin olması gerekiyor. Bu ülkede DEAŞ terör örgütü var. Riskler var.

Ayrıntılar geliyor....