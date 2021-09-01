Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saat 07.30 sıralarında Karantina İskelesi yakınlarında balık tutan vatandaşlar, deniz kıyısında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kayalıklara sıkışmış halde bulunan kişinin, yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi. Cesedi balık tutarken fark eden vatandaş, o anları anlatarak, "Ben başta balık zannettim. Yakınlaşıp bakınca ceset olduğunu fark ettim. Balık tutan başka bir arkadaş vardı ona söyledim sonra birlikte haber verdik polise. Polisler tarafından ceset kıyıya çıkarıldı, incelendi. Balık tutuyordum burada ve böyle üzücü bir olayla karşılaştık" dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balık adamlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cesedin üzerinden Cevdet Görmüş'ün (71) kimliği çıktı. Ceset savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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