Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde açılışını gerçekleştirdiği Salarha Tüneli’nden geçti.

VATANDAŞIN TALEBİNİ KIRMADI

Beldeden geçtiği sırada çay içmeye davet edilen Erdoğan, vatandaşın talebini kırmadı ve beldedeki bir kıraathanede onlarla birlikte çay içerek sohbet etti.

Erdoğan’a kıraathanede Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Rize Milletvekilleri de eşlik etti.

Küçük Fatma Zehra'nın Erdoğan sevgisi Programı gereği Rize'de bulunan Cumhurbaşkanını gören küçük hafız Fatma Zehra, gözyaşlarıyla Erdoğan'a sarıldı.

Erdoğan'dan, Diyarbakır annelerine 3'üncü yıl selamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılına girmeleri sebebiyle videolu bir mesaj göndererek selamladı