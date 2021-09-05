Erzurum’da 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nin yakınlarında bulunan otluk alanda yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Palandöken Dağı'nın zirvesinden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alındığı bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.
Pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri kül oldu Edirne'nin Keşan ilçesinde pazar yerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından dolayı çıkan yangında 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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Enflasyon yangını dünyayı sardı Tüm dünyada enflasyon yangını devam ediyor. Yılbaşından bu yana ABD’de enflasyon oranı yüzde 1,4’ten 5,4’e yükselerek yüzde 285 artış gösterdi. Bu rakam son 20 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Avro Bölgesi’nde ise ocak ayından bu yana enflasyon oranı yüzde 233 arttı. Almanya, Fransa ve İtalya’da da tarihî rekorlar kırılıyor. Global piyasalarda yaşanan enflasyonist ortamdan Türkiye de etkilendi. Ancak Türkiye’de ocak ayında 15,6 olan enflasyon oranı, ağustosta sadece yüzde 23 artarak 19,25’e geldi.