Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri, bugün başlayacak olan yüz yüze eğitimde alınan tedbirler ve ‘Mu varyantı’ olacak.

Toplantıda, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan tedbirler de değerlendirilecek. Koronavirüs salgınıyla ilgili son durumun da ele alınacağı kabine toplantısında, ‘Mu varyantı’ ile ilgili gelişmeler de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelerin doluluk oranları, aşılamada ve aşı tedarikinde son durum ve TURKOVAC aşı çalışmasında gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Bugünden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere PCR testi zorunluluğu bildirmesi gibi alınan yeni önlemlerin de konuşulacağı toplantıda, aşı olmayanlara yönelik yeni tedbirler alınması konusunda değerlendirmeler yapılacak.

AFGAN GÖÇMENLER MASADA

Kabinenin önemli bir gündem maddesi de Afganistan’daki gelişmeler ile muhtemel göçmen tehdidi olacak. Toplantıda, Türkiye’de Geri Gönderme Merkezlerinde bulunan Afgan göçmenlerin durumu da gündeme gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar sınır bölgelerinde bulunan illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da Afganistan’daki gelişmeler çerçevesinde yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını kabinede paylaşacak. Ayrıca, Ankara’da bulunan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmesine yönelik alınan kararın ardından son gelişmeler de masaya yatırılacak.

EKONOMİYLE İLGİLİ SUNUM

Geçtiğimiz cuma günü Rize’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, incelediği sel bölgelerindeki şehrin yeniden yapılanmasıyla ilgili görüşlerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Yine, ekonomik gelişmelerin de gündeme geleceği toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı yüzde 21,7’lik büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hedefleri ve atılacak adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.