Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"KUTLUYOR VE ÖRNEK ALIYORUZ"
“Niğde risk haritamızda artık mavi. İlk doz aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde’yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler! Doğu Anadolu’da mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van’da ilk doz aşı oranı yüzde 75’in üzerinde. Van’ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!”
Konya 'mavi' kategorideki iller arasına girdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.
Bakan Koca açıkladı: Kahramanmaraş’ın risk haritasında rengi mavi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kahramanmaraş’ın risk haritasında rengi mavi” dedi.