Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ’a üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu A.E.İ. isimli şahsın yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

5 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINDI

Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu şahsın 5 Eylül tarihinde Polatlı ilçesi Yeniköseli Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Eylem hazırlığındaki 32 DEAŞ'lı yakalandı! Irak Kerkük'te DEAŞ'a yapılan baskında eylem hazırlığındaki 32 teröristin yakalandığı bildirildi.

Ankara’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 10 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.