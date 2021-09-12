Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı" ifadeleri kullanıldı.
Pençe Harekatı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı
12.09.2021 - 12:35 | Son Güncelleme: 12.09.2021 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin de yaralandığını açıkladı.
Etiketler : MSB,
802957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/802957.aspx
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