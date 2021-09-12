Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı" ifadeleri kullanıldı.