Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 12.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesine yakın bir alanda bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Hastaneye 100 metre uzaklıktaki ormanlık alandaki yangında bir evin de alevlere yakın olduğu görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, havadan yangın söndürme helikopteri yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Samanlıkta başlayan yangın ev ve otomobili kül etti! Korku dolu anlar yaşandı Denizli'de gece saatlerinde samanlıkta başlayan yangında ev ve araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Avılar'da gece saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahelesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.