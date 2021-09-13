Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!" denildi.

Kuzey Irak'ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi Kuzey Irak'ta 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Rus ajanı PKK'nın Sincar sorumlusu Rus ajanı PKK'nın Sincar sorumlusu Rus İstihbarat Örgütü FSB'ye bağlı 'Mazlum Rus' kod adlı terörist PKK'nın sözde Sincar sorumlusu oldu.

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

 

 