Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra göç meselesinin de ele alındığı görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

ERDOĞAN'DAN STEINMEIER'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle geçen cuma günü düzenlenen panelde, Almanya'daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ve Almanya'nın NATO müttefikleri olarak Afganistan'dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan'ın içinden geçtiği kritik dönemde de sürdürmek gerektiğini belirtti.

BM ve diğer yardım kuruluşlarınca, Afganistan'a gerekli insani yardımların ulaştırılması konusuna değinen Erdoğan, 2015'teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiç kimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği'nin, bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirdi.

"YENİ BİR GÖÇ DALGASINI KALDIRACAK KAPASİTE YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı'nın tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesine dair haklı beklentisine işaret eden Erdoğan, katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda Avrupa Birliği'nin süratle adım atması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan: Doğru yoldayız çünkü paniklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de İşçilerle Buluşma" programında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunarak, ülkenin her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin paniklediklerini, bunun da istikametin doğru olduğunun bir göstergesi anlamına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünyanın 1 numarası haline getireceğiz Akıncı, Milli Muharip Uçak ve TOGG ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz" dedi.