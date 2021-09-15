Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi, 248 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 536 kişi sağlığına kavuştu. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" dedi.
14 Eylül koronavirüs vaka haritası Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 26 bin 52 kişi iyileşti, 231 kişi hayatını kaybetti.
Öksürük testinden korona testi Fırat Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Zülfü Genç ile ekibi, öksürük sesi analiziyle korona testi yapabilen bir yazılım geliştirdi.
15 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Türkiye'nin 15 Eylül 2021 günlük tablosu koronavirüs tablosu açıklandı. Vakalar 30 bine yaklaştı, işte son gelişmeler...
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi, 248 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 536 kişi sağlığına kavuştu. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" dedi.
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