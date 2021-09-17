Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'dan Ekvador'a gitmek üzere aktarma için İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, birden fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu gören polis memurunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Loor'u hastaneye kaldırdı.

MİDESİNDEN 400 GRAM KOKAİN ÇIKTI

​Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loor'un cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede midesindeki kapsüllerden 400 gram kokain çıkan Loor'un, bu kapsüllerden ikisinin patlamasıyla zehirlenerek öldüğü belirlendi.