Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünyayı Aralık 2019’dan itibaren etkisi altına alan Covid-19 salgını, Delta varyantı ile birlikte ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor. Hem enfeksiyondaki keskin artış hem de aşılamadaki yavaşlama nedeniyle birçok ülke COVID-19 aşılarını sağlık çalışanları, kamu görevlileri, yolcular ve diğer yüksek riskli gruplar veya toplu çalışanlar için zorunlu hâle getirdi.

İTALYA: İtalyan hükûmeti, perşembe günü dünyadaki en katı tedbirlerden bazılarını onayladı ve tüm çalışanların aşı kartı, negatif test veya yakın zamanda enfeksiyonu atlattığını belgeleme zorunluluğu getirdi. Uyulmaması hâlinde, işçiler ücretsiz izne gönderilecek.

ABD: Federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirdi. İşverenlere işçilerine haftalık test veya aşıya zorlayan politika uygulanıyor. Bu kurallar, 100 milyon kişiyi kapsıyor.

KANADA: Federal kamu görevlileri ve ulaşım çalışanları için ekim ayı sonuna kadar Covid-19 aşısı yaptırmalarını istedi.

İNGİLTERE: Evde bakım çalışanlarının ekim ayından itibaren aşı yaptırmaları zorunlu olacak. Gece kulüpleri ve büyük kalabalıkların olduğu diğer mekânlar, aşı kartı isteyecek.

SUUDİ ARABİSTAN: Mayıs ayında Suudi Arabistan, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi. İş yeri ve okullara giriş ile toplu taşıma da aşı şart.

FRANSA: Tüm sağlık ve evde bakım çalışanları, acil bakım teknisyenlerine aşı şartı getirildi. Aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı.

RUSYA: Moskova’da halka açık yerlerde çalışanlar için aşı şartı getirildi.

YUNANİSTAN: Bakımevi personeli ve sağlık çalışanları için aşıyı zorunlu hâle getirdi. Barlar, sinemalar, tiyatrolar ve diğer kapalı alanlarda sadece aşılı müşterilere izin veriliyor.

ENDONEZYA: Aşı zorunlu. Olmayan 5 milyon rupi (357 $) para cezası vermek mecburiyetinde.

LÜBNAN: Restoranlara, kafelere, barlara ve plajlara girişi aşı sertifikasına sahip veya antikor testi yaptırmış kişilerle sınırlandırdı.

HOLLANDA: Barlara, restoranlara, kulüplere veya kültürel etkinliklere gitmek için aşı olduğunu belgeleme mecburiyeti getirdi.

SRİ LANKA: İller arasında ve kamusal alanlarda seyahat etmek için aşı kartı ibraz etmeleri gerekiyor.

KAZAKİSTAN: 20 kişiden fazla gruplar hâlinde çalışan kişiler için zorunlu aşı veya haftalık testler uygulanacak.

İSVİÇRE: Barlara, restoranlara ve fitness merkezlerine girmek için bir Covid durum sertifikası göstermek gerekiyor.

TÜRKMENİSTAN: 18 yaş ve üstü tüm kişiler için aşılama zorunlu.

MACARİSTAN: Sağlık çalışanları için aşı zorunlu hâle getirildi.

ABD'de dikkat çeken karar! Okullarda aşı zorunlu oldu ABD’de California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde ortaokul ve lise öğrencilerine koronavirüs aşısını zorunlu hale getirildiği açıklandı.

ABD'den ordu mensuplarına aşı zorunluluğu ABD, açıklanan bil bildiriyle ordu mensuplarının Covid-19 aşısı olmasının zorunluluğu hale getirildiğini duyurdu.

Google çalışanlarına aşı zorunluluğu Google, işyerine geri dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor. Uygulama ABD'deki kampüslerde birkaç hafta içinde başlayacak.