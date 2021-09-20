Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polanya’nın Krakow kentinde gerçekleşen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İpanya’yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı’na tebrik yağdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik eden bir isim de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Maçın ardından Bakan Soylu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak’ı aradı.

“GAZİLER GÜNÜNDE GÜZEL BİR HEDİYE VERDİNİZ”

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'a ve futbolculara tebriklerini ileten Soylu tebrik konuşmasında "Sizi tebrik ediyoruz. Bütün takıma tebriklerimizi ve takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kutluyorum sizi. Gaziler Günü'nde güzel bir hediye verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Büyük bir hediye verdiniz milletimize" şeklinde konuştu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu! Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya ile karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 6-0 yenerek şampiyon oldu.