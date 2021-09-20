Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasarlı tespit çalışmaları ve enkaz çalışmaları bitirilerek 7 proje alanında çalışmalar tamamlandı. TOKİ Başkanlığı tarafından inşaat hileleri gerçekleştirilen projenin şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla inşaatların temel atma töreni yapıldı. 7 proje alanında bin 444 tane konutun yapımı hızlı bir şekilde devam ediliyor. Konutların depremin yıldönümü olan 30 Ekim tarihinde vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

30 EKİM TARİHİNDE TESLİMİ BAŞLIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, “İnşallah 30 Ekim tarihinde teslime başlayacağız. Yeni şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda 3 bin 649 konutun yapımına da başlandı. 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada da konutlarımızı yılbaşı itibariyle teslim etmeye başlayacağız. Depremde evleri hasar gören bin 569 vatandaşımıza yaptığımız kira yardımları devam ediyor. Kira yardımları konutlar teslim edilene kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.

BU KONUTLAR ÖNCÜLÜK EDECEK

Birinci proje alanın 30 Ekim tarihine kadar vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını aktaran Albayrak, “İnşallah 30 Ekim’de çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. Bu konutları yalnıza deprem konutu olarak görmemek lazım. Sayın Bakanımız İzmir’de bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bu konutların da buna öncülük etmesini istiyor. Bu anlamda belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda bir rol model olmasını amaçlıyoruz. Çalışmada her proje alanı farklılık arz ediyor. Birinci proje alanında 228 konut ve 15 ticari alan bulunuyor. Buradaki dairelerimiz 2+1 dairelerdir. Büyüklükleri de 90 metrekaredir. Bu daireler hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde projelendirildi. Bazı proje alanlarında 3+1 daireler de bulunuyor” dedi.

Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim törenine katılması bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim edeceği alana geçeceği bildirilirken, vatandaşlar da heyecanla beklemeye başladı.



