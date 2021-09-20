Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da yeni bir projeye imza attı. Sirkeci’den Kazlıçeşme’ye kadar uzanacak olan yeni nesil raylı sistem hattının lansmanı bugün gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 istasyondan oluşacak olan Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Raylı Sistem'e dair önemli bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının; yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışmasıdır." şeklinde konuştu.

İSTANBUL’A DEĞER KATACAK BİR PROJE

Proje ile İstanbullulara 74 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırılacağını söyleyen Karaismailoğlu "Projemiz 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbullumuzun değerine değer katacak çok önemli bir projedir. Bunun yanında projemizde; 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet karayolu geçidi ile 3 adet yaya ve 1 adet de karayolu üst geçidi bulunacaktır" dedi.

6 RAYLI SİSTEM PROJESİ DAHA VAR

Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Raylı Sistem’in yanı sıra 6 raylı sistem projesinin de devam ettiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “İstanbul'da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı Metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı)Metrosu, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Metrosu ve bugün lansmanını yaptığımız, Kazılçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projesidir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu, 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek.” diye konuştu.

PROJE KAPSAMINDA SİRKECİ TEKRAR ŞEKİLLENECEK

Yeni hattın lansmanında söz alan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan "Bugün de İstanbul için, özellikle de belediye başkanlığını yapma şerefine sahip olduğum ve Tarihî Yarımada'yı kapsayan Fatih için, önemli ve heyecan verici bir projenin, "Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi"nin ilk adımları atılıyor. Bu projeyle birlikte Sirkeci ve çevresi, bir turizm ve ticaret bölgesi olarak yeniden şekillenecek. Sergi salonları, müze ve kütüphaneler, dinlenme ve yürüyüş alanlarıyla canlılık kazanacak. Daha da önemlisi Fatih; Marmara kıyı şeridi hattında, sur içini boylu boyunca kat eden, yenilenmiş bir demiryolu ulaşım hattına sahip olacak. Marmaray'la entegre şekilde çalışacak bu hat üzerinde, Yeni teknolojiyle sonatılmış trenler çalışacak. Yine bu hattın paralelinde, sahil boyunca yaya ve bisiklet parkurları, sosyal alanlar, parklar yapılacak. Böylece: Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa ve Yedikule semtlerimizin, sahille bağlantısı güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, lansman sonrasında projede ilk kazmanın vurulduğu alana inerek çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a iki yeni raylı sistem hattı müjdesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz.'' dedi.