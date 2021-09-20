Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu. Toplantıda Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konuları ele alındı.

Ardından Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Bozkır ile de baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Kalaycı'yı da kabul etti.

Erdoğan'dan Yeni Türkevi açıklaması: Türkiye bir başyapıt ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta “Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyat artışı zulmüne bizzat el koyacağım Cumhurbaşkanı, market fiyatları ve kiralar için “ABD dönüşü, işin üzerine bizzat kendim de gideceğim. Yapacağımız denetimlerle fahiş fiyat zulmünün önüne geçeceğiz” dedi.