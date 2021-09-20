Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Vakfımızın gerçekleştirdiği örnek faaliyetler çağımızın vebası olan İslam düşmanlığına karşı önemli katkılar sağlıyor. Bu programın önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının daha da artırılarak sürdürülmesini temenni ediyorum. İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yok. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, elinden tutamadığımız her bir gencin sızını yüreğimizde hissediyoruz. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa, biz yüzlercesine binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz. Her kesimden gençlerimize sahip çıkma konusunda siz kardeşlerime güveniyorum. Her fırsatta gençlerimize şu hususları anlatıyorum: Sizler sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Başınızı asla yere eğmeyin. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek ülkemize aşkla sevda ile hizmet edeceksiniz. Sizlerden sadece eğitiminize odaklanmanızı, ülkeniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum" dedi.

"GENÇLERE SIRTINI DÖNEN MİLLETİN İSTİKBALİ TEHDİT ALTINDADIR"

Erdoğan, konuşmasını şöyle noktaladı: Video konferans vasıtasıyla vakıf veya derneklerimizin düzenledikleri toplantılara katıldık. Salgın sürecinde ABD'deki Müslüman kardeşlerimize yönelik desteklerinizi sürdürdüğünüzü biliyorum. Çabalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sağladığınız imkânlar sayesinde onlarca kardeşimizin kaygılarını giderdiniz. 500'ü aşkın öğrenciye hizmet sunması takdire şayandır. New York'taki yurdun da tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağına inanıyorum. Gençlerine sırtını dönen onların ruh ve gönül imarı için gerekli düzeni göstermeye bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerle ilgili durumlara hassasiyetle yaklaştık. Devletimizin kurumların burs ve derslerden vakıflarımızın teşvik edilmesine dek kendilerine her imkânı sunduk.

Erdoğan'dan Yeni Türkevi açıklaması: Türkiye bir başyapıt ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta “Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyat artışı zulmüne bizzat el koyacağım Cumhurbaşkanı, market fiyatları ve kiralar için “ABD dönüşü, işin üzerine bizzat kendim de gideceğim. Yapacağımız denetimlerle fahiş fiyat zulmünün önüne geçeceğiz” dedi.