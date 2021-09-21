Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar sonrası İstanbul merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda, aralarında örgüt içinde "mahrem sorumlu" diye tabir edilen hücre sorumluları ile aktif subay ve astsubayların da olduğu 25 şüphelinin yakalandı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 görevde subay, 1 görevde astsubay, ve 29 ihraç askeri personel ile örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan 1 ihraç öğretmen ile 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 33 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 10 ilde, saat 01.00'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 6 polise gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, 'ev abiliği' yaptığı tespit edilen, 6 şüpheli yakalandı.

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.