Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’na personel alımı ilanı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Başvurular 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Resmi Gazete ’de yayımlanan ilana göre iki kuruma temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarında alım yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek içim Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 9 sürekli işçi alımı yapılacak.

ALO 170 HATTI ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Başvuru yapmak isteyen adaylar 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet sitesinden "İş Arayan" linki bağlantısına tıklayarak, TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapılabilecek. Adaylar ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

KPSS PUANI ESAS ALINARAK ALIM YAPILACAK

HSK Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere "Hakimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri kapsamında 10'uncu dereceli 2 kadro ve 9'uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10'uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak personel alımı yapılacak.

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE SECİLEÇEK

Adaylar uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonrası öğrenim durumuna göre seçilecek. İlana başvuracak adaylar, 4-8 Ekim tarihleri arasında www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan 2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu'nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hakimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat edecek.

Sağlık Bakanlığı 24 sözleşmeli personel alıyor (Sağlık Bakanlığı Eleman Alımı) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 24 (yirmi dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.