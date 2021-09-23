Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet güçleri, uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu kapsamda yapılan başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden "Bir rekor daha" diyerek duyurduğu bilgiye göre, Hakkari Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildi.

BAKAN SOYLU'NUN OPERASYONA DAİR PAYLAŞTIĞI TWEET

"NESİLLERİMİZİN YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEDİK"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı Isparta’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MİT ve jandarmadan ortak operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ve MİT Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği operasyonda toprağa gömülü vaziyette 173 kilo eroin ile 16 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.