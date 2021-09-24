Ayrıntılar geliyor...
MEB'den 'Alevi misin' diye soran öğretmene soruşturma
24.09.2021 - 16:40 | Son Güncelleme: 24.09.2021 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." denildi.
Etiketler : MEB,
804447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/804447.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER