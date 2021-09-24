Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235 bin lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira, toprak analizi desteği kapsamında 95 bin lira, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden."

Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticilerimize ödeme yaptık Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Üreticilerimize fındıkta 80 milyon, kuru üzümde 76 milyon TL ödeme yaptık” dedi.

Evde bakım yardım ödemeleri bugün başlıyor Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.