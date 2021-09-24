Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliği, teröristlere yönelik yürütülen operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlanması için bir karar aldıklarını açıkladı. Valilik, girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere ilçedeki Babuş Tepe'de konuşlu birliklerin sorumluluk sahasında yer alan bölgelerde geçici "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu tedbirler doğrultusunda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince koordinat listesindeki bölgelerin 24 Eylül'den 8 Ekim'e kadar "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye Valilik sitesinde ulaşılabileceği bildirildi.

Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 5 olduğunu bildirdi.

Şemdinli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.