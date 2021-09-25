Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gerçekleştirilen 'Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, muhtarlık kavramının eskiye göre çok değiştiğini ifade etti.

Bakan Soylu, "Özellikle 50-60 yıl öncesinde muhtarlık kurumuyla ilgili değerlendirme yapanlar, köy ile ilgili bir kavramı hatırlayabilirler. Herkesin birbirini tanıdığı, genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşan, sadece havanın, suyun, yiyeceğin değil, gelenek ve göreneklerin, milli ve manevi değerlerin de doğal olduğu, en saf haliyle yaşatıldığı ve en önemlisi özlenen yerler olan köylerdeki en belirgin figürüdür muhtar" ifadelerini kullandı.

"'MUHTAR' ARTIK SADECE KÖYE AİT DEĞİL"

Ülkedeki muhtarların büyük bir kısmının artık şehir merkezlerinde hizmet verdiğini aktaran Bakan Soylu, "Tüm bu yerleşmiş algımıza rağmen günümüzün gerçeği de şudur; Türkiye’de 50 bin 340 muhtarın 32 bin 87’si, büyükşehir ve il merkezlerindeki mahalle muhtarlarıdır. 1927’de Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 25’i şehirlerdeydi. Bugün tam tersi, yaklaşık yüzde 80'lik nüfus şehirlerde ve ilçe merkezlerimizde. Bunun anlamı şudur; muhtar artık sadece köye ait değil, aynı zamanda şehirdedir de. Şehrin bir ögesi, yönetiminde etkin olan bir aktördür" dedi.

Bakan Soylu, "insan tarih boyunca nasıl devam edecekse, muhtarlık da tarih boyunca aynen öyle devam edecek" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM TERÖRİST SAYISI 189'A İNDİ"

Terörle mücadele konusuna da değinen Soylu, "Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değil. Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar, bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Kahramanlarımız bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar" dedi.

"Türkiye eski Türkiye değil" diyen Bakan Soylu, "Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizimle dalga geçiyorlardı. Bugün tekrar söylüyorum; bu ülkede PKK'nın adını kimse anmayacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün ülkemize nasıl huzuru, barışı ve istikrarı getirdiysek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek; Orta Doğu'ya da, Kafkaslara da, etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru, barışı, güveni, kardeşliği bu büyük millet getirecek" açıklamasında bulundu.

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