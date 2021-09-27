Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.



; Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK’yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, 51 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.



İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.