Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

F-35’lerin boşluğunu doldurmak için harekete geçilirken, Rus yapımı SU-57 ve Çin üretimi FC-31’in Ankara’nın radarında olduğu ve bu uçakların yakından takip edildiği belirtiliyor.

RUS YAPIMI SU-57

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı SU-57’nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor. F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor. Rusya’nın savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip. SU-57, beş saatten fazla uçarken F-35’te bu süre 2 saat 36 dakika uçabiliyor. SU-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor. Çift motorlu beşinci nesil savaş uçağı olan Çin yapımı FC-31 ise F-35 ile genel olarak benzer özelliklere sahip. Maksimum kalkış ağırlığı 28 ton olan uçağın savaş menzili 1.250 kilometre.

Erdoğan: ABD ile iki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik, "İki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir." dedi.

YERLİ UÇAK ÇALIŞAMALARI HIZLANDI

Öte yandan Türkiye, kendi imkânlarıyla geliştirdiği beşinci nesil Millî Muharip Uçak’ın (MMU) çalışmalarına da son dönemde hız verdi. MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkarak motor çalıştırması, 2025 veya 2026’da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2030’da da TSK’nın envanterine girmesi planlanıyor. Şu anda MMU projesinde yaklaşık olarak 1.000 mühendis görev yapıyor.

Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim." dedi.