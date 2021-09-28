Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Soçi’de bir araya gelecek. İdlib, Kırım, S-400 ve son dönem gerilimin arttığı Sırbistan-Karadağ sınır hattı ile birlikte Karabağ konusunun da kritik görüşmede masada olacağı belirtiliyor. Azerbaycan Meclisi Milletvekili Aziz Alekberli Zengezur Koridoru ve Karabağ konusunun büyük önem taşıdığını ve Soçi’de gündeme geleceğini söyledi. Aziz Alekberli, konunun Ermeni ve Azerbaycan kadar garantör ülkeler Türkiye ile Rusya ve bölge denklemi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Alekberli, tüm tarafların 10 Ekim Moskova Anlaşması’na uyması gerektiğini hatırlattı. 1988-1991 yılları arasında korkunç katliamlar eşliğinde yerlerinden sürülen Ağdere, Hocavend ve Hocalı halkının yeniden yurtlarına dönüş hazırlığı yaptığını belirten Alekberli, "Bu durum anlaşma ile garanti altına alındı. Aksi takdirde Azerbaycan toprağında hiçbir Ermeni yaşayamaz. Bizim sürgün edilen halkımız yeniden baba ocağında yaşamak istiyor. Yoksa cehenneme kadar yolları var" ifadelerini kullandı.

ERMENİLER YAKIP YIKIYOR

Azerbaycanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Aziz Alibeyli ise Ermeni tarafının yapılan anlaşma şartlarını ihlal ettiğini söyledi. Alibeyli, şunları kaydetti: Hâlen işgal altında tutulan Ağdam, Hocavend ve Hocalı şehirleri ile Gazak iline bağlı 7 köyün boşaltılması ve Türk tarafına devredilmesi gerekiyor. Ancak Ermeni işgalciler bu konuda aradan geçen bir yıla rağmen bütün tarafları oyalamaya devam ediyor. Ağdere bölgesinde şiddetli patlamaların yaşanıyor. Orada yaşayan Türkler, Ermeni işgal unsurlarının bölgeyi terk etmeye hazırlandığını ama önce her zaman yaptıkları gibi yakıp yıktıklarını anlatıyor.

RUSYA’NIN GÜCÜ SINIRLANDIRILMALI

Moskova anlaşmasına göre Karabağ’da gözlem gücü olarak 1960 Rus askerinin bulunabileceğini hatırlatan Aziz Alibeyli “Karabağ’da Ermeni teröristler faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam bölgede kalan Ermeni sayısı 25 bin ama işgal altında kalan bölgelerde ciddi anlamda terörist var. Nüfus yapısı ile orantısız bir durum bu. Yaşanan ihlalin en önemli sebeplerinden birisi de Rusya’nın bu duruma göz yummasıdır. Azerbaycan yönetimi Rusya’nın bölgedeki gücünün operasyonel niteliğe dönüşmesinin ne denli tehlikeler içerdiğinin farkında ve bu sebeple o gücü sınırlandırmak adına tedbirler alıyor. Bu tedbirler arasında mevcut Laçin koridoruna alternatif bir proje de gündemde” diye konuştu.

Görüşme öncesi çarpıcı bir açıklama da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’den geldi. Aliyev “Ermeni faşizminin yeniden hortlatılmaya çalışıldığına dikkat çekti ve bu asi başları bir defa daha ezmemiz gerekebilir” dedi.

Esad güçleri Suriye'de saldırıları yoğunlaştırdı Suriye'de Esad rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırılar giderek yoğunlaşırken, rejim güçleri tarafından Suriye'nin Dera kentinde yer alan Tasil kasabasına ve İdlib kentinde yer alan el-Bara kasabasına topçu ateşi açtı. Tasil'de topçu ateşi sonucu 3 sivil yaralanırken, el-Bara'da ise 5 sivil hayatını kaybetti.