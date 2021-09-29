Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın, “Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir karara varacağız” diyerek dikkat çektiği zirvede, İdlib’de artan saldırılar, S-400 füzeleri ve SU-57 savaş uçağı gibi kritik konular masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30-31 Ekim’de de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek G20 Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek. Zirvede F-35 krizi başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

SAVUNMADA YENİ ADIMLAR

Türkiye-Rusya ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınacağı Soçi’deki görüşmede en önemli gündem maddesinin, rejimin ve Rusya’nın hava saldırılarının arttığı İdlib olması bekleniyor. İki liderin İdlib konusunda mevcut ateşkes mutabakatını destekleyen kararlar alacağı ifade edilirken, savunma sanayi alanında yeni adımların atılacağına dikkat çekiliyor.

Diplomatik kaynaklar, Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde uzun menzilli hava savunma sistemi S-400’lerin ikinci sisteminin tedariki ve beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin gündeme geleceğini belirtiyor. Son günlerde hem Ankara’dan hem de Moskova’dan S-400’lerin ikinci sistem için anlaşmanın yakın olduğu açıklamaları gelirken, Soçi zirvesinde bu konuda somut adımların atılması bekleniyor. ABD’nin CBS televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan S-400 tedariki konusunda geri adım atılmayacağı mesajını vermişti.

SU-57 DE GÜNDEMDE

Ayrıca, S-400’ü bahane eden ABD’nin engellemeleri ile Türkiye’ye F-35 savaş uçağının verilmemesinin ardından Ankara, F-35 dışında dünyadaki beşinci nesil savaş uçaklarını da incelemeye almıştı. Bu kapsamda, Rus yapımı beşinci nesil savaş uçağı Su-57 incelenmiş ve Türkiye’nin bu uçaklara ilgi duyduğu gündeme gelmişti. Erdoğan-Putin zirvesinde Su-57 savaş uçaklarının yeniden gündeme geleceği ifade ediliyor.

Zirvede Türk-Rus ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırılması ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni adımların atılması da bekleniyor. Bu çerçevede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, turizm, Türk Akım Projesi ve Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santral Projesi başlıklarının ele alınacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel konular da iki liderin gündeminde bulunuyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir dillendirdiği Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan’dan oluşacak ‘Altılı Platform’ çağrısını Soçi’de de tekrar edeceği belirtiliyor.

Soçi zirvesinde Karabağ da masada Erdoğan ile Putin’in görüşmesinde; İdlib, Kırım, S-400 ve son dönem gerilimin arttığı Sırbistan sınır hattı ile birlikte Karabağ konusunun gündeme geleceği belirtildi.

Erdoğan ve Putin'den Soçi'de 'idlib' mesaisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 1 buçuk yıllık aradan sonra Soçi'de gerçekleştirilecek zirvede buluşacak. İki liderin buluşmasında ana gündem maddesinin İdlib olacağı biliniyor.