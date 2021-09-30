Türkiye Gazetesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü mensuplarının yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için kullandıkları yöntemler tek tek deşifre ediliyor. Aldıkları istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri ihraç edilen eski TSK personeli FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi O.Y., E.G. ve F.K. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışması ile şahıslar Güzelçamlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZ SCOOTER İLE YUNANİSTAN’A KAÇMIŞLAR

Gözaltına alınan şahıslar verdikleri ifadelerinde başka bir şehirden temin ettikleri 'sea scooter' olarak tabir edilen deniz altında ilerlemelerini sağlayan araçlarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçiş yaptıkları, Yunan unsurları tarafından Türk sularına geri itildiklerini söyledikleri kaydedildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan FETÖ-PYD üyesi O.Y. ve E.G. tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

3 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.