Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan, otogazda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 71 kuruşluk bir artış gerçekleşecek. Benzinde ise 29 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşecek.



Fiyat artışının ardından otogaz fiyatının İstanbul’da ortalama 5,95 liraya Ankara’da 6,03 liraya ve İzmir’de 6,05 liraya yükseleceği kaydedildi. Dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatların rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.