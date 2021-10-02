Türkiye Gazetesi

26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı Pre-COP26 için Milano’da bulunan Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın içerisinde bulunduğu iklim değişikliğinin etkilerini derinden hissetmeye devam edeceğini söyleyen Kurum, “Bilhassa gelişmiş ülkeler gelişmelerini, sanayilerini, ekonomilerini 200 yıldır hoyratça, toprağa, suya, çevreye, doğaya zarar vermek pahasına yaptılar. Bugün gelinen süreçte 1,1 santigrat derece dünyanın sıcaklığının arttığını görüyoruz ve bunun 1,5 santigrat derecede kalması için mücadele veriyoruz. Bu mücadele çok çok önemli.” şeklinde konuştu.

MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ PAYDAŞ KADINLAR

Türkiye'nin de iklim değişikliğinden etkilendiğine dikkat çeken Kurum, en son Rize'den başlayarak Antalya, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel, yangın ve heyelan gibi afetleri hatırlattı. Bakan Kurum, PreCOP26'da gençlerin görüşlerini dinlediklerine dikkati çekerek, "Avrupa'nın en genç ülkesi olarak bizim 2053 yılında iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede en önemli paydaşlarımız gençlerimiz, kadınlarımız olacak, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız olacak ve bu adımları biz bütün bakanlıklarımızla bu çerçevede atacağız." ifadelerini kullandı.

İKLİM KANUNU HAYATA GEÇİRİLECEK

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Kanunu hazırladıklarını söyleyen Bakan Kurum, “İklim Kanunu'nu 2053 vizyonu çerçevesinde tüm bakanlıklarımızın, tüm sektörlerimizin içinde olduğu, gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, tüm sektörlerin bir paydaş olduğu anlayışla hazırlayacağız.” dedi. Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayla paylaştığı hem sıfır emisyon hem de Paris Anlaşması'na taraf olma süreciyle İklim Kanunu'nu tamamen şekillendirmiş olacağız. Yani 2023, 2053 vizyonumuz çerçevesinde İklim Kanunu'nun da altyapısını hazırlayacağız. Tüm sektörlerin burada 2053'e ilişkin hedefleri olacak.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi.