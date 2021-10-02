Türkiye Gazetesi

Hollanda’da ayrımcılığıa ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele etmek için farklı çevrelerden gelen Türk kurumlarının ülke temsilcileri ile ortak bir zeminde aynı amaç doğrultusunda çalışmak için "Platform Turkse Nederlanders (PTN)" adlı platform kuruldu. Türkçe anlamı Hollanda Türk Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olan PTN, Hollanda’nın Rotterdam kentinde basına tanıtıldı.

TÜRK KURUMLARIN TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞUYOR

Hollanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Başkanı Ümit Akbulut, Hollanda Türk Federasyonu (HTF) Başkanı Murat Gedik ekipleri katıldı. PTN’ye birçok dernek, federasyon katılım sağladı. Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu (MGNN) Başkanı Mustafa Hamurcu, Hollanda İslam Federasyonu (NIF) Başkanı Mustafa Aktalan, Hollanda Türk Girişimci Dernekleri Platformu (TNOP) Başkanı Durmuş Doğan ve Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (TKIF) Başkanı Ömer Altay ve ekipleri de dahil oldu.

Hollanda'da sosyal mesafenin yerini 'korona kartı' aldı Batı Avrupa ülkesi Hollanda'da koronavirüs salgını ile birlikte devreye giren 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugün itibarıyla sona erdi. Aşı olanların, testi negatif çıkanların ve hastalığı atlatanların belli olacağı korona kartı sistemi bu tedbirlerin yerini alacak.