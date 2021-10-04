Türkiye Gazetesi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine fiziki ve teknik takibe başladı. Uyuşturucu madde yüklü aracı takibe alan ekipler hava desteği de aldı. Drone destekli yapılan takipte şüphelilerin polis ekiplerini fark etmesi üzerine polis ekipleri ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı.

20 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kısa süreli kovalamacanın ardından şüphelilerin bulunduğu otomobilin önü kesilerek durduruldu. Durdurulan araçtaki L.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeği Fırtına'nın araçta yaptığı aramalarda ise spor çanta içinde 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan L. A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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