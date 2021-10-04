Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. Yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması devreye sokulan sistemle salgının seyri öngörülebilecek.

ŞİMDİLİK 10 PİLOT İLDE UYGULANACAK

PCR testi taraması için 10 pilot il belirlendi. Bu illerde velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.

Pilot olarak belirlenen iller Sağlık Bakanlığına iletildi.

HANGİ İLLER DE YAPILACAK

Edirne, Balıkesir ve Erzurum'un da aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

MEB, PCR testinde kapsamı genişletti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel kursların yapacağı teorik ve uygulama sınavları ile ehliyet uygulama sınavlarında görev alacak aşı olmamış usta öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

PCR testi zorunluluğu aşıda hız kazandırdı Aşı olmayan vatandaşlara birçok alanda PCR testi zorunluluğu getirilmesi, aşılama çalışmalarına hız kazandırdı.