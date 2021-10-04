WhatsApp, Facebook ve Instagram saatlerdir açılmıyor. Yaşanan bu erişim problemi sonrasında dünya genelinde milyonlarca insan sosyal medyayı kullanamıyor. Konuya ilişkin üst üste açıklama yapan kurumlar sorunun en kısa sürede çözüleceğini ve güncellemelerin yapılacağını duyurdu fakat henüz bir gelişme söz konusu değil.Bu gelişmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter üzerinden önemli paylaşımlarda bulundu. Sayan: "Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
YERLİ VE MİLLİ UYGULAMALARIMIZI KULLANIN
Söz konusu platformlara uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılmadığını ifade eden Ömer Fatih Sayan, anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar ve sosyal ağların, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütlerinin de bulunmadığını belirtti.
KULLANICILARINA KARŞI SORUMLU OLMASI GEREKİYOR
Sayan, kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum."
WhatsApp, Instagram, Facebook çöktü mü? Sosyal medya devlerinden erişim açıklaması Sıcak gelişme... En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da sorun var. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar ''500 SErver Error'' hatası ile karşılaşıyor. Sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Instagram'a da giriş yapamıyor. Türkiye'den ilk açıklama geldi. Öte yandan erişim sorunu ile ilgili sosyal medya devlerinden de bilgilendirme yapıldı, işte son gelişmeler...
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