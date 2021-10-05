Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi ‘müşteki’, Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick ise ‘şüpheli’ olarak kaydedildi. Savcılık tarafından hazırladığı iddianamede Uber Türkiye’nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uymayarak aykırı hareket ettiği ve mobil cihaz uygulaması aracılığı ile tarifeli yolcu taşımacılığı yaparak buna aracılık ettiği iddiasıyla ilgili gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

UBER TÜRKİYE YETKİLİSİNE HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD’de yaşayan ve Türkiye’ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğu ve yazılı olarak gönderdiği savunmasında suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan iddianamede ‘Uber Türkiye'nin yasal olarak aldığı D2 Yetki Belgesini, amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanarak haksız rekabet suçunu işlediği’ görüşünü yansıttığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Francois Pascal Chadwick’in ‘haksız rekabet’ suçunu işlediği gerekçesiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan Barış İ., hakkındaki ‘haksız rekabet’ suçundan yürütülen soruşturma evrakının Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uber Taksi İzmir’de Uber, İstanbul ve Ankara’dan sonra şimdi de İzmir’de sarı taksi hizmeti vermeye başladı.