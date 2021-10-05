Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 160'a yükseldi” denildi.

Çözülme sürüyor! Bir PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İkna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.